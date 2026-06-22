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Dünya
AA 22.06.2026 14:15

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarında 3 bin 519 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattı saldırıda toplam 3 bin 519 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarında 3 bin 519 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

İran resmi haber ajansı İRNA’ya göre Cihangir, başkent Tahran’da düzenlediği Yargı Erkinin haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattı saldırıda toplam 3 bin 519 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Cihangir, hayatını kaybedenlerden 3 bin 2’sinin erkek, 517’sinin ise kadın olduğunu paylaştı.

Cihangir, patlamalara bağlı olarak hayatını kaybedenlerin birçoğunun vücut bütünlüğünün bozulduğunu ve konuyla ilgili yoğun çaba sarf edilerek cenazelerin ailelere teslim edildiğini dile getirdi.

İran makamları daha önce ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarında ölenlerin sayısını 3 bin 468 olarak açıklamıştı.

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