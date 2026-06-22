Bakan Şimşek: Enerji fiyatlarındaki normalleşme beklentilerdeki iyileşmeyi destekleyecek

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi.

Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık.

Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti.

Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz.

Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."