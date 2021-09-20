Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA ]
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ramazan Z'nin kullandığı 06 ZIS 01 plakalı otomobil, Boyabat Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Erkan Köprülü'nün kullandığı 57 DP 232 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Köprülü'nün kullandığı araçtaki Ayşe (80), Hacer (55) ve Çiçek Gedikoğlu (37) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sinop
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