İngiltere'nin başbakan koltuğunda istikrar krizi: Son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı

Siyasi hareketliliğin fitilini ateşleyen gelişme, 2016 yılında yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumu oldu.

Dönemin Başbakanı David Cameron, ülkenin AB'de kalması yönünde kampanya yürütmesine rağmen referandumdan "Brexit" kararı çıkması üzerine Temmuz 2016'da istifa etti.

Cameron'ın ardından görevi devralan Theresa May, Brexit ayrılık anlaşmasını parlamentodan geçiremediği için parti içi baskılara dayanamayarak Temmuz 2019'da koltuğunu devretmek zorunda kaldı.

Johnson dönemi ve pandemi krizi

Theresa May'in istifasıyla başbakanlık makamına gelen Boris Johnson, "Brexit'i gerçekleştirme" vaadiyle girdiği genel seçimleri büyük bir çoğunlukla kazandı.

Ancak Johnson dönemi, koronavirüs salgını sürecinde Başbakanlık konutunda düzenlenen partiler ("Partygate" skandalı) ve çeşitli etik tartışmalar nedeniyle siyasi bir krize dönüştü. Artan baskılar sonucunda Johnson, Eylül 2022'de görevinden ayrıldı.

Tarihin en kısa süreli başbakanı: Liz Truss

Boris Johnson'ın ardından Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, Eylül 2022'de başbakanlık görevine başladı.

Ancak Truss hükümetinin açıkladığı tartışmalı vergi kesintisi paketi, sterlinin tarihi değer kaybı yaşamasına ve piyasalarda büyük bir ekonomik sarsıntıya yol açtı.

Güvenoyunu kaybeden Truss, sadece 49 gün görevde kalarak ülke tarihinin en kısa süre koltukta kalan başbakanı unvanıyla istifa etti.

Rishi Sunak ve İşçi Partisinin yükselişi

Liz Truss'ın istifasının ardından Ekim 2022'de göreve gelen Rishi Sunak, ülkenin ilk Asya kökenli başbakanı olarak ekonomiyi dengeleme arayışına girdi.

Siyasi çalkantıların gölgesinde geçen iki yılın ardından, Temmuz 2024'te düzenlenen genel seçimlerde Muhafazakar Parti büyük bir oy kaybı yaşayarak mağlup oldu.

Keir Starmer ve istifası

Seçimlerin ardından İşçi Partisi lideri Keir Starmer, hükümeti kurma görevini üstlenerek İngiltere'nin yeni başbakanı oldu ve ülkede 14 yıllık Muhafazakar Parti yönetimi sona erdi.

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, bugün partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Starmer, istifa konuşmasında başbakan olmasının hayatının "en gurur verici anı" olduğunu belirtti. Görevi devraldığında siyasi, mali ve ahlaki açıdan iflas etmiş ve kendisine defalarca bittiği söylenen bir İşçi Partisi bulduğunu ifade etti.

Partisinin, kendisinin gelecek seçimlere liderlik etmek için en doğru kişi olup olmadığını sorguladığını kaydeden Starmer, bu cevabı duyduğunu ve olgunlukla kabul ettiğini dile getirdi.

Kral ile görüştüğünü açıklayan Starmer, halefini belirlemek için bir yarış yapılması halinde yeni İşçi Partisi liderinin parlamentonun eylül ayındaki açılışından önce göreve başlayacağını duyurdu. Yetkinin düzenli bir şekilde devredilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını sözlerine ekleyen Başbakan, halefine tam destek vereceğini vurguladı.

Konuşmasının sonuna doğru duygusal anlar yaşayan Starmer, bundan sonra eşi ve çocukları için iyi bir eş ve baba olacağını ifade etti. Starmer, konuşmasının ardından eşine sarılarak Başbakanlık Resmi Konutu 10 Numara'ya girdi.