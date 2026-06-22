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Dünya
AA 22.06.2026 12:35

Aşırı sıcakların etkisi altındaki Fransa'da 13 kişi boğularak öldü

Fransa'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken hafta sonundan bu yana serinlemek için suya giren 13 kişinin boğulduğu bildirildi.

Aşırı sıcakların etkisi altındaki Fransa'da 13 kişi boğularak öldü

Yerel basının, ülkenin kriz yönetiminden sorumlu Ulusal Sivil Güvenlik Kurumunun Sözcüsü Jerome Boulanger'in açıklamalarına dayandırdığı haberlerde, ülke genelinde rekor seviyede sıcaklıkların etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Boulanger, aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa'da hafta sonundan bu yana 13 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca Boulanger, hayatını kaybedenlerden birinin Poitiers şehrinde 17 yaşında, diğerinin ise Seine-et-Marne vilayetinde 13 yaşında çocuklar olduğu bilgisini paylaştı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, alarm seviyesinin 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette ise turuncuya yükseltildiğini duyurdu.

Öte yandan, Eğitim Bakanlığının kararıyla bugün 845 okulda eğitim öğretime ara verildi.

Bu arada, Cher Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Touchay kasabasında dün öğleden sonra çıkan yangında 25 hektarlık ekili alanın kül olduğu ifade edildi.

Yangın nedeniyle 44 kişinin tahliye edildiği belirtilen paylaşımda, 3 itfaiyecinin söndürme çalışmalarında hafif yaralandığı aktarıldı.

Paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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