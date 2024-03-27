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Güncel
İHA 27.03.2024 13:17

Ruslar rotayı Kapadokya’ya çevirdi

Kapadokya bölgesindeki turizm potansiyelinin Rusya pazarına tanıtılması ve Türk-Rus iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla, Rus seyahat acenteleri yetkililerinden oluşan 25 kişilik heyet Kapadokya’yı keşfe geldi.

Ruslar rotayı Kapadokya’ya çevirdi

Nevşehir Valiliği, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türk Hava Yolları Nevşehir Şubesi, TURSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği, Nevşehir Rehberler Odası ve Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'nin destekleriyle, 3 gün sürecek olan programın ilk gününde Rus acente yetkilileri ile sektör temsilcileri bir araya geldi.

Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acenteleri, oteller ve balon firmaları, Rus tur operatörleriyle bir araya gelerek karşılıklı turizm konularını ve iş birliğini görüştü. Görüşmelerde, Kapadokya markasının Rusya'da daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizm alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Kapadokya’nın benzersiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi, yer altı şehirleri ve diğer önemli noktalar Rus tur operatörlerine gezdirilerek tanıtılacak. Göreme'de gün doğumu ve gün batımı, balon turları gibi çeşitli aktivitelere katılan tur operatörleri bölgenin büyüleyici vadilerini keşfetme fırsatı bularak kendi pazarlarında Kapadokya’yı anlatacaklar. Gerçekleştirilen bu etkinlik Kapadokya turizmcileri tarafından Kapadokya'nın uluslararası alandaki tanınırlığını artırmaya ve bölgenin turizm potansiyelini daha da yükseltmeye yönelik önemli ve olumlu bir adım olarak karşılandı.

Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez, “Son zamanlarda Kapadokya bölgesine Ruslar ilgi göstermeye başlamıştı. Bununla birlikte Kapadokya’daki işletmeciler de Rusya’dan gelecek olan misafirleri daha da iyi ağırlayabilmek, daha fazla tanıtım yapabilmek adına Türk Hava Yolları ile ortaklaşa bir tanıtım atağına geçtiler. Rusya’dan gelen 22 acente temsilcisini Kapadokya’da ağırlıyoruz. Bununla birlikte ülkelerine döndükleri zaman Kapadokya’yı daha çok tanıtacaklar. Moskova'da yapılan turizm fuarında Türkiye’ye karşı büyük bir ilgileri var. Türkiye’ye olan ilgileri her geçen gün artıyor. Pandemi ile başlayan Rus akımı önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek” dedi.

Rus acente temsilcisi Nicole Nurinova da yaptığı açıklamada, “Bugün burada Türk ve Rus acente yetkilileri buluştu. Bu buluşmanın amacı Kapadokya bölgesine çok daha fazla Rus turist getirmek. Ruslar Kapadokya’yı çok seviyorlar. Umarım bu yıl Ruslar Kapadokya’ya daha çok gelecek. Burayı gören Rus turistler eminim ki tüm kalbiyle sevecekler” ifadelerini kullandı. 

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