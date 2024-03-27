Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.03.2024 13:05

Gölcük Tabiat Parkı Ramazan ayında en sakin günü geçiriyor Gölcük'te Ramazan sessizliği

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayında en sakin günlerini yaşıyor.

Gölcük Tabiat Parkı Ramazan ayında en sakin günü geçiriyor Gölcük'te Ramazan sessizliği

"Bolu'nun incisi" olarak tabir edilen kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayında sessiz günlerini yaşıyor.

Tatilcilerin hafta sonu yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı, bugün sessizliğe büründü. Az sayıda yabancı tatilcinin geldiği tabiat parkında misafirler, doğayla baş başa keyifli anlar yaşadı. İlk defa Gölcük'e geldiğini söyleyen Rasim Karadağlı, "Havası yayla havası gibi. Buraya yazın gelmek lazım. Burada şu an kimse yok. Huzurlu bir yer. Buraya gelip sakin sakin gezebilirsiniz" dedi. 

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'daki merkezde 7 yılda 2 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Ege Denizi için fırtına uyarısı
13:36
Bakan Kacır: TEKNOFEST kuşağı kendini ispat etti
13:33
Yargıtay Başkanı, seçimin yedinci turunda da seçilemedi
13:35
Finlandiya istihbaratından 'yüksek Rus casusluğu riski' uyarısı
13:32
Bakan Göktaş'tan otizmli bireylere yönelik yeni model açıklaması
13:30
Muşlu aileler DEM Parti önünde eylemini sürdürdü
Gurbetçiler, 4 yıldır ramazanda mahalle halkına iftarlık dağıtıyor
Gurbetçiler, 4 yıldır ramazanda mahalle halkına iftarlık dağıtıyor
FOTO FOKUS
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ