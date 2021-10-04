Ukrayna'nın Sivastopol Limanı'ndan hareket eden 80 metre boyundaki 3 bin 790 grostonluk açık deniz yakıt ikmal tankeri, sabah saatlerinde Marmara Denizi yönünden boğaza girdi. Tanker, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi yönüne seyrini sürdüren gemiye boğaz geçişinde sahil güvenlik unsurları refakat etti.