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Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti17 Ocak 2020 Cuma 10:27 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 10:28
Rus Donanması'na ait 2 gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait "601" borda numaralı mayın tarama gemisi "Antonov" ile "SB-565" borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" isimli kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 09.10 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği askeri gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Kaynak: AA