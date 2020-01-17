Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 136 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 136, Kartepe'de 125, Uludağ'da 113, Erciyes'te 99, Davraz'da 97, Denizli'de 90, Yıldızdağı ve Nemrut'ta 60, Ilgaz'da 58, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 52, Palandöken'de 51, Elmadağ'da 30, Ladik'te 28, Ergan'da 22, Yıldıztepe'de 17, Konaklı'da 11, Kop'ta 6, Yalnızçam'da ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:



Merkez 17.01.2020

En düşük En yüksek

Erciyes

KY -5 -1

Ilgaz

PB -11 0

Kartalkaya

PB -10 1

Kartepe

HKY -2 0

Nemrut Dağı

HKY -10 -3

Palandöken

PB -15 -5

Sarıkamış

PB -21 -5

Uludağ

PB -6 -2

Yıldıztepe

PB -12 1

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA