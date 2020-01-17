Kayak merkezlerinde son durum17 Ocak 2020 Cuma 10:23 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 10:25
Kar kalınlığı en fazla 136 santimetreyle Kartalkaya'da, en az 5 santimetreyle Yalnızçam'da ölçüldü.
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 136 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 136, Kartepe'de 125, Uludağ'da 113, Erciyes'te 99, Davraz'da 97, Denizli'de 90, Yıldızdağı ve Nemrut'ta 60, Ilgaz'da 58, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 52, Palandöken'de 51, Elmadağ'da 30, Ladik'te 28, Ergan'da 22, Yıldıztepe'de 17, Konaklı'da 11, Kop'ta 6, Yalnızçam'da ise 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 17.01.2020
En düşük En yüksek
Erciyes
KY -5 -1
Ilgaz
PB -11 0
Kartalkaya
PB -10 1
Kartepe
HKY -2 0
Nemrut Dağı
HKY -10 -3
Palandöken
PB -15 -5
Sarıkamış
PB -21 -5
Uludağ
PB -6 -2
Yıldıztepe
PB -12 1
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)
Kaynak: AA