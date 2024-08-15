Rize'nin su ihtiyacını karşılayacak gölet projesi devam ediyor

Isırlık Tabiat Parkı Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Metin, kentte devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Metin, kentsel dönüşümle ilgili merkez, Yağlıtaş, Taşlıdere mahallesi ve Müftülük sitesi olmak üzere 4 noktada kentsel dönüşümler yapıldığını belirterek, "İleriki yıllarda belirli bölgelerde TOKİ ve sadece belediye eliyle de olmak üzere kentsel dönüşüm düşündüğümüz 2 ve 5 dönümlük alanlar var. Bunlar hem vatandaşın talepleri doğrultusunda hem de belediyenin girişimleriyle beraber yapılacak kentsel dönüşüm projeleridir." diye konuştu.

Çağrankaya bölgesindeki su göleti projesinin devam ettiğini aktaran Metin, şunları kaydetti:

"Bu projenin tamamlanmasıyla kentin su ihtiyacının karşılanmasına büyük katkısı olacak. 55 metre yüksekliğinde yaklaşık 1 milyon metreküp su hacmi olabilecek ve bizim 50 yıllarımızı kurtaracak bir su projesi yapmış olacağız. Rize su cenneti, kaynağı bol olan bir şehir değil. Biz yüzey sularının çok alındığı bir şehiriz. Bu da bize bazen felaket olarak geri dönüyor. Bu yıl su sorunu hissedilmedi. Kuraklıklar devam ettiği ve yer altı kaynaklarımız azaldığı sürece bu sıkıntıyı yaşamış olacağız. Gölet bu sorunu bir nevi çözüme kavuşturmuş olacak."

Kentte şebekelerden evlere giderken yüzde 40 oranında su kaybı olduğunu dile getiren Metin, şöyle konuştu:

"Su borularımızın eskiyenlerini artık yapmaya gayret edeceğiz ve yapınca da yer altındaki kayıplarımız sona ermiş olacak. Buna kayıp demekle kalmıyoruz. Yüzde 40'a yakın. Yani 3 bin 200 metreküp suyun yüzde 40'ını kayıp veriyoruz. Ana depolardan evlere giderken su kayboluyor. Rize'de kayıp kaçak, Andon Su Birliği'ne bağlı yüzde 55 civarında. Kalitesine göre borular 50-60 senedir kullanılıyor. Rize'de 600 kilometre şebeke var. Su, Andon'dan Dağsu Mahallesi'ndeki tesise kadar firesiz geliyor. Ama ana depodan evlere gidinceye kadar yüzde 40-45 oranında su kaybımız oluyor. Bizim 4 ile 6 bar arasında olması gereken basıncımız yüksek katlara suyu verebilmemiz yer yer 12 bar basıncına kadar çıkıyor. Bu basıncı verdikçe borulardaki deformasyon artırıyor. Çatlaklardan çıkan su yer altı sularına karışıyor. Çayeli ilçesi saatte 600 metreküp su çekiyor. Orada bir proje var, o da devreye girince bize su ciddi anlamda kalacak. Toplam 600 metreküp kullanan Çayeli ilçesinden daha fazlası kayboluyor."

Metin, millet bahçesi çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.