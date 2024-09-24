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Güncel
AA 24.09.2024 16:32

Rize'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen organizasyona, 5 ülkeden 120 sporcu katıldı.

Yaylada hazırlanan 4,2 kilometrelik zorlu parkurda birinci olmak için ter döken sporcuların bazılarının zorlandığı gözlendi.

Yarışları 17 yaş altı erkeklerde Eymen Şen, 17 yaş altı kızlarda Damla Eser, 15 yaş altı erkeklerde ﻿﻿Veli Sarı, 15 yaş altı kızlarda Yağmur Aytekin, 12 yaş altı erkeklerde Tuna Yıldırım, 12 yaş altı kızlarda Miray Akcan ve master erkeklerde Mustafa Yıldız birinci tamamladı.

Büyük erkeklerde Emre Yavuz, büyük kadınlarda Tatiana Saitovara, genç erkeklerde Vadim Gvozdarev ve genç kadınlarda Yuliya Li birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara, madalya ve toplam 220 bin lira para ödülü verildi.

Yarışları, Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile sporseverler izledi.

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Rize Gençlik ve Spor Bakanlığı
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