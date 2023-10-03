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Güncel
AA 03.10.2023 16:37

Rize'de iki kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı

Rize'de kaçak silah imal edildiği belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de iki kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması sonucu Ardeşen ilçesinde 4 yayla evi ve bir otomobile yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda, 2 kaçak silah imal atölyesi ortaya çıkarıldı.

Aramalarda, 20 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 20 tabanca şarjörü, 48 yarı mamul tetik tertibatı ile 4 telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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