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Güncel
DHA 22.08.2023 21:43

Rize'de heyelan sonrası hasar tespiti

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan sonrası tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı bina ile bitişindeki müstakil evin olduğu bölgede, hasar tespit çalışması başlatıldı.

Rize'de heyelan sonrası hasar tespiti

Kent genelinde dün etkili olan sağanak, Çayeli ilçesi Yalı Mahallesi'nde heyelanlara neden oldu. Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı bina ile Rıdvan Çomoğlu'na ait müstakil evin bahçesinde heyelan oluştu. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemeler sonrası 3 katlı bina ile bitişiğindeki müstakil evi tedbir amaçlı boşalttı. Evlerini boşaltanlar, akrabalarının yanına yerleşti. Toprak kaymalarının yaşandığı bölgeye, bu sabah yeniden gelen AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı; boşaltılan evler ile çevrelerinde inceleme yapıldı. Ev sahiplerinden de bilgiler alan ekipler, incelemelerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

"Evi terk etmek zorunda kaldık"

Heyelan sonrası evlerini boşaltıldığı anlatan Yusuf Çom, "Yarım saat boyunca yağdı. Mazgaldan taşan su, ev ve mezarlıklarımızın altını kopardı. Allah'tan yağış sürmedi. Bizimle birlikte 2 komşumuzun daha evi boşaltıldı. AFAD geldi; raporunu tuttu, bekliyoruz. Aşağıdaki komşumuz toprağın kaymaya başladığını görünce bize seslendi. Evin altında baya bir kopma olunca evi terk etmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Rize'de heyelan sonrası hasar tespiti



"Kanallar suyu taşımadı"

Muharrem Çom da "Yağış sonrası evi boşaltmak zorunda kaldık. Her şey bir anda oldu. Yağmur sürekli yağınca biriken sular, yoldan aşağıya inmeye başladı. Artık kanallar suyu taşımadı ve direk evden aşağıya verdi. Ardından da toprak kayması oldu. Yağmurlar sürerse, bunun devamı da gelecektir" dedi. 

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