Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de denize giren Afgan genç boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Fındıklı ilçesinde sahil kenarında denize giren Afganistan uyruklu 25 yaşındaki Yusuf Rahibi boğuldu.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde denize giren Afganistan uyruklu Yusuf Rahibi, bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayıp, gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisleri sevk edildi.
Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışması sonucu Yusuf Rahibi’nin cansız bedenine ulaşıldı.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Etiketler: Rize
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