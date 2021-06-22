Van'daki Dönemeç Şelalesi vatandaşların uğrak yeri oldu

Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele geçirildi

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Yaralı, Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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