İlçeye bağlı Yenicami köyünde Yakup Özçelik (54) yönetimindeki 53 M 8001 plakalı minibüs, çay bahçesine devrildi.

Kazada sürücü Özçelik ile minibüste yolcu olarak bulunan Ethem (67) ve Havva Selçuk (66) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.