Karadeniz'e açılan balıkçıların ağlarına takılan balıklar yüz güldürdü.

Rize balıkçı halinde 1 Eylül itibariyle açılan sezon sonrası hareketlilik başladı. Saat 05.00’te başlayan mezata vatandaşlar ve balıkçılar ilgi gösterdi.

Geçen seneye göre balıkların daha bol olduğunu anlatan balıkçı Adem Duman, "Sezon görünüşe göre bereketli geçecek. Palamut bu sene bol olabilir. Sezonun ilk günü. Balıklar gelmeye başladı. Geleneksel satışlarımızı yaptık. Denizdeki bolluk geçen seneye göre daha güzel görünüyor. Özellikle palamut bu sene severlerini bekliyor. Fiyatlar konusuna gelecek olursak maliyetler yüksek olduğu için çok ucuz balık tezgahlarda görünmeyebilir. Fakat denizdeki bolluk ne kadar çok olursa fiyatlar o kadar da makul kalacaktır" dedi.

Bu sezon palamutu bol beklediklerini söyleyen Erkan Avcı “Rızkı veren Allah’tır. Bu sene denizde bolluk olduğu gözüküyor. Palamutu bol bekliyoruz. İnşallah fiyatlar makul olacak. Kısmetse balıkçılarımız üzülmeyecek, vatandaşlarımız da bolca balık yiyecek. İnşallah dilediğimiz gibi bir sezon geçiririz" diye konuştu.