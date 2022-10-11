Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 14:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Risk taşıyan Gürleyik Deresi ıslah edildi
[Fotograf: İHA]
Sinop'un Gerze ilçesinde taşmalar ve yaydığı kokularla önemli sorun haline gelen Gürleyik Deresi'nde ıslah çalışmaları tamamlandı.
Gürleyik Deresi'nde taşkın riskine karşı korunması için hayati önem taşıdığı gerekçesiyle başlatılan ıslah çalışmalarında sona gelindi.
Projede 2. kısım inşaatı çerçevesinde 820 metre uzunluğunda temeli beton harçlı kargir duvar, 2 menfez, 400 metre dere içi beton kaplama ve korkuluk imalat çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.
Böylece deredeki taşmalar ve yayılan kokuların önüne geçilecek.
Etiketler: Sinop
Son Haberler
- 14:56
- 14:51
- 14:54
- 14:44
- 14:42
Sıradaki Haber
Antalya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz