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Güncel
İHA 14.12.2023 17:56

Rektör Baş, Rektör Zeybek ile bir araya geldi

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Rektör Baş, Rektör Zeybek ile bir araya geldi

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette her iki üniversite arasında gerçekleştirilecek ortak proje ve iş birliklerine dair fikir alışverişi yapıldı.

Ziyarette Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş’a rektörlük görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’i Ordu Üniversitesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Orhan Baş, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. 

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