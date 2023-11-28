Refüjdeki duvara çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi.



İsmet A. idaresindeki otomobil, 100. Yıl istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu önce levhaya, ardından çıktığı refüjdeki duvara çarptı.



Kazada ön kısmı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.