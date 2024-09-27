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Güncel
İHA 27.09.2024 12:10

Refahiye’de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde düzenlenen planlı üretim, işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi, bitkisel ve hayvansal üretim destekleme modeli ve tarım sigortaları konulu çiftçi eğitim toplantısına, muhtarlar ve çiftçiler yoğun katılım sağladı.

Refahiye’de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçelerde ve beldelerde verilen eğitim kursları devam ediyor.

Refahiye ilçesinde çiftçilere yönelik toplantı düzenlendi. Refahiye ilçesinde düzenlenen eğitim toplantısına Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, ilgili şube müdürleri, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, tarımsal üretimde yeni uygulanan destekleme modelinin çiftçilere büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, köy muhtarlarından programı iyi takip ederek bunları köylerinde anlatmalarını istedi.

Toplantıda muhtarlara ve çiftçilere sunum yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise gerek bitkisel gerekse hayvansal desteklemelerin 4-5 kat artırıldığını söyledi. Tarımsal desteklemelerin kaldırıldığına dair söylentilerin tamamen gerçek dışı olduğunu kaydeden İl Müdürü Şahin, bitkisel ve hayvansal üretim desteklerinin aksine 4 ile 5 kat arasında artırıldığını, ayrıca desteklerin sadeleştirildiğini kaydetti.

Toplantıda TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt ise tarım sigortası yaptırmanın önemine değindi. Bölge Müdürü Zelyurt, 100 bin liralık tarım sigortası poliçesinin 1500 lira dolayında bir prim ödemesi ile üretilen ürünü ve çiftçiyi garanti altına aldığını söyledi.

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