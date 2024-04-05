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Güncel
AA 05.04.2024 00:04

Pursaklar'da "04.04.2024" nikah yoğunluğu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde evlilik tarihlerini 04.04.2024'e denk getirmeyi tercih eden çiftler yoğunluk oluşturdu.

Pursaklar'da "04.04.2024" nikah yoğunluğu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bu tarihe evlilik günlerini denk getiren çiftlerin nikahlarını kıydı.

Çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat dileyen Çetin, "Bu özel günde ve özel tarihte dünya evine giren çiftlerimizin nikahlarının kıydık. Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir." ifadelerini kullandı.

Çetin, evlilik cüzdanlarını gelinlere teslim etti.

Pursaklar Belediyesinde, 04.04.2024'te 12 çiftin nikahı kıyıldı.

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