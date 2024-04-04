Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik operasyon başlattı.

Jandarma ekipleri kent merkezinde H.D. adlı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı.

Şüphelinin ikametinde ekipler narkotik köpeği “Puslu” ile arama yaptı.

Yapılan aramada 100 gram sıvı bonzai, 10 gram bonzai, 37 adet sentetik ecza, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve suça konu olan 3 bin TL nakit para ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan H.D.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

