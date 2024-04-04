Açık 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 04.04.2024 17:38

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu, bir miktar para ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik operasyon başlattı.

Jandarma ekipleri kent merkezinde H.D. adlı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı.

Şüphelinin ikametinde ekipler narkotik köpeği “Puslu” ile arama yaptı.

Yapılan aramada 100 gram sıvı bonzai, 10 gram bonzai, 37 adet sentetik ecza, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve suça konu olan 3 bin TL nakit para ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan H.D.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
 

ETİKETLER
Amasya
Sıradaki Haber
Giresun'da 4 baykuş yavrusu doğaya salındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:50
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın İç Hastalıkları sonuçları açıklandı
10:39
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 200 Filistinli çocuk var
10:40
Emine Erdoğan: Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketi insanlığa şifa olsun
10:31
Brent petrolün varil fiyatı 91,21 dolar
10:34
İnternet faturalarında fiyat artışına emsal karar
10:33
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı
Cakarta'da Müslümanlar Ramazan ayının son cuma namazını kıldı
Cakarta'da Müslümanlar Ramazan ayının son cuma namazını kıldı
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ