Açık 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.04.2024 17:48

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 10 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancı grubun silahlı saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 10 sivil öldü
[Fotograf: AFP]

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Mangodomu bölgesinde Demokratik İttifak Güçler (ADF) adlı isyancı grup sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.

Bölgede, güvenlik güçleri ile ADF üyeleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlercesinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Sıradaki Haber
Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:29
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
19:16
TFF Fenerbahçe'nin erteleme talebini reddetti
19:09
Dışişleri: Üçlü toplantı jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacak
18:59
Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika Norveç'ten sınır dışı edilecek
18:49
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:01
MGK toplantısı sona erdi
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
FOTO FOKUS
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ