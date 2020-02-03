Prizde unutulan ütü yangına neden oldu
Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'te bir iş yerinde prizde unutulan ütüden çıkan yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Bahçelievler Mahallesi Cumhur Poturnak Caddesi'nde Ali Bilgili'ye ait terzi dükkanında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı.
İş yerinde ve üst katlarda hasara yol açan yangının, prizde unutulan ütüden kaynaklandığı belirlendi.
Etiketler: İstanbulSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 11:47
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