İstanbul’a kar yağacak mı? Hava nasıl olacak? Yarınki hava durumu…
İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor mu? Bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde açıklanan 5 günlük hava tahminlerine göre Perşembe ve Cuma günü İstanbul’u kar bekliyor.
İstanbul'da haftanın ilk gününde sıcaklık en düşük 9, en yüksek 15 derece olacak. Yarın ise en düşük 10, en yüksek 15 derece, Çarşamba günü ise en düşük 12, en yüksek 15 derece olacak.
İstanbul'da perşembe gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. Perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4, cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.
İstanbul’a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri kar yağması bekleniyor.
Son tahminlere göre İstanbul’da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgarlı, çarşamba günü kuvvetli yağmurlu, perşembe ve cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Diğer illerdeki hava durumu:
İşte Türkiye geneli 5 günlük hava tahmini;
03 Şubat Pazartesi
04 Şubat Salı
05 Şubat Çarşamba
06 Şubat Perşembe
07 Şubat Cuma