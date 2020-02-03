Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy köyünün sakinleri, çocuk, genç, yaşlı demeden el yapımı kızaklarıyla kayarak karın tadını çıkarıyor.

İtalya'da 2015 yılında düzenlenen Citta Slow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan Şavşat'ın 1400 rakımlı Veliköy'ü, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köyde, 7'den 70'e tüm vatandaşlar "sıka" adını verdikleri, el yapımı tahta kızaklarıyla ilçe meydanında toplanarak birlikte kayıyor, karın tadını çıkarıyor.

Doğayla bütünleşmiş ahşap evleri ve karla kaplı ladin ağaçlarıyla ayrı güzelliğe bürünen köyün sakinleri, kızaklarına gözlerine gibi bakıyor.

Köylüler günlük işlerini yaptıktan sonra kızaklarını alarak çocuklarla birlikte köyün sokaklarında kızaklarla kayıyor.

Köy muhtarı Şentürk Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde kızakla kaymanın 300 yıllık gelenek olduğunu söyledi.

Dedelerinin eskiden kızakları taşıma aracı olarak kullandığını belirten Kartal, "Sonra biz çocukluğumuzda sürekli yarış halinde kızak kayıyorduk. Zaman zaman gece bile kızak kayıyoruz. Veliköy'de kızakla kaymak çok eskilere dayanır. Dedelerimizden, babalarımızdan ve amcalarımızdan gördük ve bu güzel geleneği bizler de yaşatıyoruz." dedi.

85 yaşındaki Ruhinaz Kartal, çocukluk yıllarından beri kızakla kaydıklarını ifade ederek, bu geleneğin hala devam ettiğini dile getirdi.

"Karın cefasını da çekiyoruz, sefasını da sürüyoruz"

60 yaşındaki Gülfiyet Gümüş de kızakla kaymayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Eşimle torunlarımla kızağa biniyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Köyümüze çok kar yağar. Karın cefasını da çekiyoruz, sefasını da sürüyoruz. Davul zurna eşliğinde kar üzerinde horon oynuyoruz. Yani kışı köyümüzde doya doya yaşıyoruz.” dedi.

70 yaşındaki Müslüm Demir, esprili bir dille, "Kızak kullanma ehliyetimi rahmetli babamdan aldım. Kızağım ile 8 kişi taşıyorum. Bazen ufak tefek kazalar da yapıyoruz. Öyle büyük bir trafik kazam da yoktur. Trafik kurallarına riayet ediyorum." ifadesini kullandı.