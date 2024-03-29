POMEM öğrencileriyle iftarda buluştular

İftar Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile birlikte Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapıldı.
Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altındağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, POMEM Müdürü Mehmet Özdemir ve kurum amirleri katıldı.