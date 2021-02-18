Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polislerin bulduğu yaralı doğan tedaviye alındı
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'da devriye gezen polis ekiplerince yoğun kar yağışı altında yaralı ve bitkin halde bulunan doğan koruma altına alındı.
Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerken Tekür mevkiinde yaralı halde karlar içinde bir doğan buldu.
Uçamadığı görülen ve kanadında yarası bulunduğu tespit edilen doğan, polis otosuna alınarak emniyete götürüldü.
Yaralı doğan ardından Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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