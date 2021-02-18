Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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