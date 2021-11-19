Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polise bıçakla saldırdı, bacağından vuruldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da bir ihbar üzerine olay yerine giden polise bıçakla saldıran şüpheli bacağından vuruldu.
Polis ekipleri Değirmenlikızık Mahallesi'nde bir kişinin ailesine şiddet uyguladığı yönünde ihbar aldı.
Adrese giden ekipler, şüpheli H.K'yi gözaltına almak istedi.
Ekiplere direnerek bıçakla saldıran H.K, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yaralanan H.K, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan zanlının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Polis
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