Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası'nın, hamuru nişastayla açılan, içinde şeker ve fındık ya da ceviz olan, oklavayla şekil verilen Çarşamba kıvratmasına coğrafi işaret almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru kabul edildi.

Ankara'da düzenlenen törende Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Çarşamba Kıvratması" coğrafi işaret belgesini Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz'a takdim etti.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Çarşamba'nın marka değerini artırmak ve bölgesel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri bulması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Samsun'da Çarşamba Kıvratması ile birlikte 15 ürünün coğrafi İşaret tescili bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, bu ürünlerden Çarşamba pidesi, yumurta topuk ayakkabısı ve sekiz köşe kasketin Çarşamba'ya ait olduğunu hatırlattı.