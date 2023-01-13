Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peynir suyu yüklü tanker alev aldı
Balıkesir'de, İzmir çevre yolunda seyir halindeki tankerde çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu, alevlerin sardığı tanker kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen peynir suyu yüklü tankerin arka lastiklerinden biri, Balıkesir İzmir Çevre Yolu Çayırhisar Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Duru fark eden sürücü, aracı kenara çekip itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Balıkesir
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