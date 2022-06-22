Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.G. ve B.O. isimli şahısların, barut ve gübre kullanarak patlayıcı hazırlayıp kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. 3 şüpheli de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan aletler ile 2 adet alan tarama aleti ve 2 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan gübreye el konuldu.

Kahramanmaraş İl Jandarma Pamit ekipleri ile kazı alanında patlamaya hazır maddeler çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınarak imha edildi.