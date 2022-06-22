Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde barut ve gübreden elde ettikleri patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.G. ve B.O. isimli şahısların, barut ve gübre kullanarak patlayıcı hazırlayıp kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. 3 şüpheli de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Olayda kullanılan aletler ile 2 adet alan tarama aleti ve 2 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan gübreye el konuldu.
Kahramanmaraş İl Jandarma Pamit ekipleri ile kazı alanında patlamaya hazır maddeler çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınarak imha edildi.
Etiketler: Kaçak Kazı
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