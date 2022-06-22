Asayiş, trafik, TEM, özel harekat ve çevik kuvvet personelinin yer aldığı uygulama kapsamında Kale ve Minare mahallelerinde denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde 55 araç denetlendi ve 175 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bir sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 348 lira ceza kesildi.

Bir yoklama kaçağına işlem yapıldı.