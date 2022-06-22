Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ayhan Özmen idaresindeki 06 GK 334 plakalı tır, Silopi-Cizre kara yolunun 7'nci kilometresindeki İnci köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan çıkarılan Özmen, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Şırnak Trafik Kazası
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