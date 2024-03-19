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Güncel
İHA 19.03.2024 08:56

Pasinler’de 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 18 Mart Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümünde aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Pasinler’de 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı

Pasinler ilçesinde 109. yılında 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı etkinlikleri kapsamında sabah 11’de Pasinler Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne Pasinler Kaymakam Yunus Emre Temel ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından çelenk sunumu yapıldı. Akabinde saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Çelenk sunum programının ardından ilçede bulunan şehitliğe gidilerek aziz şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilip şehit mezarları ziyaret edildi. İlçe Kaymakamı Yunus Emre Temel şehitlik defterini imzalamasıyla program son buldu. Şehitlik ziyaretleri sonrası Pasinler Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda anma programı ile devam edildi. Şehitlerimiz için İlçe Müftülüğü tarafından Mevlidi Şerif okundu.

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