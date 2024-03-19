Tunceli’de yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi

Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, Yaşlılar Haftası nedeniyle Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Feti Çetin, sağlıklı yaş alma ekibinde yer alan doktor, hemşire, evde sağlık teknikerleri ile birlikte yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.



Yaşlılarla sohbet ederek sağlık durumlarıyla ilgilenen İl Müdürü Dr. Duran, ''Bakanlığımız geliştirdiği Hastalık Yönetim Platformu uygulaması ile aile hekimlerimizin, kendilerine kayıtlı yaşlı bireyleri, klinik rehberler doğrultusunda izleme ve değerlendirmeye olanak sağlamıştır. İlimizde de yaşlı bireylerimize yönelik HYP uygulaması aktif şekilde uygulanarak, yaşlı bireylerimize hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bunun yanında, Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri oluşturulmuş, 80 yaş ve üzeri, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ile desteklenmesi, tıbbi izlem yapılması, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesi, hastaneden eve, evden hastaneye naklinin organize edilerek hastane içindeki tıbbi bakımı için gerekli hizmet koordinasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. 80 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlıklı yaş alma ekiplerimizce, evinde hekim ve yardımcı sağlık personeli ile ziyaret ediyoruz, yaptığımız muayene ve değerlendirme sonucuna göre yaşlılarımızı diyetisyen, psikolog, fizyoterapist randevularını oluşturup yıl boyunca belli aralıklarla izlemlerini sürdürüyoruz. Ayrıca ihtiyacı olan yaşlılarımızı evlerinden alarak hastanede muayene, tetkik ve tedavilerini sürdürüyoruz” dedi.