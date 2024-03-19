Açık 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.03.2024 08:49

Hanönü ilçesinde Kızılay Butik Mağazası açıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kızılay Butik Mağazası açıldı.

Hanönü ilçesinde Kızılay Butik Mağazası açıldı

Türk Kızılay Hanönü İlçe Temsilciliği ile Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Ek Binası'nda giyim ürünlerinden oluşan butik mağaza oluşturuldu.

Açılışa, Kaymakamı Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar Kastamonu Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Niyazi Tüfenkçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran ve İlçe Müftüsü Ekrem Yılmaz katıldı.

Mağaza hakkında bilgiler alan Kaymakamı Tolga Değirmenci hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Eskişehir'e sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
Brent petrolün varil fiyatı 86,12 dolar
09:43
İş makinelerinin ithalat denetimleri düzenlemesi ertelendi
09:44
47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
09:24
Japonya, negatif faizleri sonlandırarak 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı
09:17
Beş ülkeden yapılan güneş paneli ithalatında damping önlemi uygulanacak
09:30
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Washington'da kiraz ağaçları çiçek açtı
Washington'da kiraz ağaçları çiçek açtı
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ