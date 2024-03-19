Uşak Valisi Ergün, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Kent merkezindeki bir düğün salonunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Uşak Valisi Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.



"Devletimiz ve milletimiz sizlerin kıymetini, değerini her zaman bilmiştir, bilecektir"

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve şükranla andığını söyleyen Ergün, "Aziz şehitlerimizin, kıymetli gazilerimizin değerli aileleri ve muhterem gazilerimiz, şehitlerimizin canı pahasına vatan yaptığı ve vatan olarak koruduğu bu toprakların, bu değerlerin manasını her daim hissederek yaşadığımızı, bunun hepimiz için bir vatan borcu olduğunu da buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Devletimiz ve milletimiz sizlerin kıymetini, değerini her zaman bilmiştir, bilecektir. Devletimizin şefkatli eli daima şehitlerimizin emaneti olan sizlerle olmaya devam edecektir." dedi.

Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizin evlatlarınız, eşiniz, kardeşiniz olan aziz şehitlerimizin manevi hatırası bu milletin sinesinden hiç silinmeden kıyamete kadar yaşayacaktır. Çünkü sizler en değerli varlıklarınızı, evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi kısacası en sevdiklerinizi, gözünüzden bile sakındıklarınızı bu vatan, bu millet için feda ettiniz. Bu fedakarlığın temeli dünyanın en köklü devlet geleneğine, vatan sevgisine, en güçlü milli birlik ve beraberlik duygusuna sahip bir Türk vatandaşı olma özverisinden gelmektedir. Tarihte de bugün ve gelecekte de bu özverimiz, bu duygularımız ışığında hepimizin kanının son damlasına, son nefesini alana dek daima var olacaktır."

Programda, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da konuşma yaptı.

Programa, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Adalet Komisyonu Başkanı Kayhan Yıldırım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.