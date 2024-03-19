Elazığ’da, Çanakkale şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği’nde tören düzenlendi.



Törene Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, polis ve askeri erkan ile kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Anıta çelenkler sunuldu, şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından şehitler için saygı atışı yapıldı, duaların ardından Harput ve İcadiye şehitlikleri ziyaret edilerek, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

İzzetpaşa Camii’nde de İl Müftülüğü tarafından mevlit okutulurken, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi’nde, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ‘Fatma Ana’ adlı tiyatro oyununu sergiledi.