Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 14:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Erzurum’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi önünde meydana gelen trafik kazasında Aziziye parkı istikametinden Havuzbaşı istikametine seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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