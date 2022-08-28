Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 14:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce'de 124 bin kayıtlı araç bulunuyor
[Fotograf: İHA]
Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 124 bine yaklaştı. Otomobilden sonra en fazla araç 20 bin 675 ile motosiklet oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 123 bin 643 oldu.
İlde araç türlerine bakıldığında 61 bin 272 otomobil, 2 bin 619 minibüs, 1488 otobüs, 18 bin 974 kamyonet, 4 bin 944 kamyon, 20 bin 675 motosiklet, 13 bin 242 traktör, 429 özel amaçlı taşıtlar oldu.
Sıradaki Haber
İstilacı su sümbülleri Asi Nehri'nin bazı bölümlerini kapladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz