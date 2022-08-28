Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 123 bin 643 oldu.

İlde araç türlerine bakıldığında 61 bin 272 otomobil, 2 bin 619 minibüs, 1488 otobüs, 18 bin 974 kamyonet, 4 bin 944 kamyon, 20 bin 675 motosiklet, 13 bin 242 traktör, 429 özel amaçlı taşıtlar oldu.