Denizli Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlığını korumak amacıyla önemli çalışmalara imza attı.

Ekipler, koronavirüs salgını sürecinin ilk gününden bu yana dezenfekte hizmetlerini başarı şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Salgın sürecinin başlamasıyla birlikte mücadele için özel bir ekip kuran Pamukkale Belediyesi, salgınla mücadele konusunda okullardan, parklara, kamu kurum binalarından, muhtarlıklara, camilerden, bina ve esnaf işyerlerine kadar birçok yerde salgının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

“Salgınla mücadele bizden, korunmak halkımızdan”

Pandemiyle mücadelede en ince ayrıntıyı düşündüklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tedbir uyarısında bulundu.

“Her zaman ve her koşulda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm bu imkanlarımızla birlikte dezenfekte işlemlerimize de ara vermeksizin sürdürdük. Pamukkale Belediyesi olarak salgınla mücadele bizden, korunmak halkımızdan. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup, sırası gelen vatandaşlarımızın da aşılarını olmalarıyla bu salgını yeneceğimize inanıyorum.”