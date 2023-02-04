Sezonu 15 Aralık'ta önceki dönem depolanan kar ve suni karlama sistemiyle açan Palandöken Kayak Merkezi, kayak, snowboard, kızak, buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, insan sapanı ve gece kayağı yapma imkanlarıyla misafirlerini ağırlıyor.



Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, bungalovları, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve doğasıyla da öne çıkıyor.



Kurak geçen mevsimin ardından kentte etkili olan yoğun yağışla kar kalınlığının 80 santimetrenin üzerine çıktığı merkezde turizmciler, yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmenin sevincini yaşıyor.



"Yağan kar bizi daha da çok sevindirdi"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, Palandöken'in ülkede kayak sezonunu ilk açan ve en son kapatan merkez olduğunu söyledi. Palandöken'i yurt içinden ve dışından kayakseverlerin tercih ettiğini dile getiren Şenol, "Tabii ki dün itibarıyla yağan kar bizi daha da çok sevindirdi. Şu anda Türkiye'de en yoğun kar kalınlığının olduğu kayak merkezi olarak Palandöken ilk sırada duruyor ve bu biz turizmcileri çok sevindiren ve gururlandıran bir durum" ifadelerini kullandı.



Şenol, Palandöken Kayak Merkezi'nin son teknolojiyle donatılmış ve modern tesislere sahip olduğunu vurguladı. Palandöken'deki kar kalınlığının meteoroloji verilerine göre 80 santimetreden yer yer 4 metreye kadar ulaşabildiğini ifade eden Şenol, şöyle konuştu:



Tüm kayak pistlerimiz şu anda açık. Palandöken'de 80 kilometreye yakın bir kayak yapma imkanı sunuyoruz. Dün akşam itibarıyla yağan kar bizleri çok umutlandırdı. Aynı zamanda kar yağışı bizim sezonun uzayacağını gösteriyor. 15 Aralık'ta kayağa başlamış bulunmaktayız ama bu hafta itibarıyla yağan kardan dolayı daha kaliteli bir karla tüm kayakseverlerimiz kayak yapma imkanı bulacak. Özellikle turizmcilerin beklediği bir durumdu, çok umutluyuz. Şu anda yarıyıl tatilinin ikinci haftasındayız ve çok ciddi şekilde yoğunluk var. Tesislerimiz hep dolu ve Palandöken Dağı'ndaki turizm tesisleri olarak halen rezervasyonlarımızı alıyoruz.



"Doğal karın verdiği mutlulukla farklı bir havaya büründük"



Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça ise kayak merkezinde 1,5 aydır pistlerin açık olduğunu, suni kar ve ara ara yağan doğal karla kayak yapıldığını belirtti. Yoğun kar yağışının sezona katkısına değinen Akça, şunları kaydetti:



Dün akşamdan beri yağan kar biz turizmcileri fazlasıyla mutlu etti. Şu anda da gayet keyifli, pistlerimizdeki kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı. Bütün pistlerimiz de açık. Artık doğal karın verdiği mutlulukla farklı bir havaya büründük. İnşallah bugünden itibaren rezervasyonlarımız daha da ilerleyecek. Çünkü ne kadar iyi ve doğru olursa olsun suni kar denilince insanlarda soru işareti vardı. Artık o algı bitti, fazlasıyla turistlerimizi bekliyoruz.