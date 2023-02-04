Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar il merkezinde tefecilik suçuna yönelik yapılmış en büyük operasyonu gerçekleştirdi.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süreli takip ve çalışmaların ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde bugün sabah 6.30 itibariyle 25 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde şüphelilerin ev ve bağlılarında yapılan aramada gizlenmiş şekilde çok sayıda çek, senet, bahse konu suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 2 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 22 adet fişek ve 13 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.