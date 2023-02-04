Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde çalışmalarda toplam 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 20 şahıs tutuklandı.



Yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet fişek,6 adet ruhsatsız tüfek, 14 kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 3 bin 600 TL para ele geçirildi.