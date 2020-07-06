KAAN Projesi kapsamında ilk olarak özel güvenlik izni alan yerler belirlendi. Bu yerlerin yetkilileri ile toplantıya katılımları için görüşme gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda özel güvenlik denetleme başkanlığına bağlı Polis Başmüfettişleri Muharrem Özyazıcı ile Tolga Yılmaz tarafından eğitim verildi.

Projede hizmet kalitesini artırarak özel güvenliğin genel kollukla koordineli çalışmasının ve iletişimin üst seviyede olması için sunum yapıldı.

Eğitime Kırıkkale'de görev yapan özel güvenlikler katıldı.