Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada kayıp olarak aranan kişiye ilişkin, "Sahadan elde edilen bazı numuneler var, onlar da Adli Tıp'a gönderildi. Orada DNA çalışması yapılacak, oradan gelecek sonucu bekliyoruz." dedi.

Vali Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı kriminal ekiplerinin patlamanın neden kaynaklanabileceğiyle ilgili çalışma yürüttüğünü söyledi.

Patlamanın meydana geldiği alanlardan toprak numunelerinin alındığını aktaran Kaldırım, "Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Laboratuvar Amirliği çalışmayı tamamladı. Yapılan tespit sonucu burada meydana gelen patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale, saldırı veya sabotaj sonucu meydana gelmediğini tespit ettiler." diye konuştu.

Kaldırım, patlamayla ilgili kamuoyunu gelişmeler oldukça hızlı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada birçok çalışma yapılıyor, soruşturma yürütülüyor. Çalışmalar hem bakanlıklardan gelen iş müfettişleri hem İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun görevlendirmiş olduğu bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi ile adli boyutu Sakarya Başsavcımız nezaretinde yürütülüyor. Onun görevlendirmiş olduğu hem savcılarımız hem de 9 kişilik üniversiteden görevlendirilmiş heyet nezaretinde bütün soruşturmalar detaylı bir şekilde, en hassas şekilde titizlikle, kapsamlı şekilde yürütülüyor. Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen yeni bulgularla Başsavcılığımız gerekli açıklamayı da yapacaktır."

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının dün 6'ya yükseldiğini açıkladığını hatırlatan Kaldırım, Burada koordinasyon toplantısı yapacağız. Sadece patlama, patlamanın neden kaynaklandı bununla ilgili değerlendirmeler değil onun dışında da yaralı ailelerimiz var 122 vatandaşımız hastenelerden taburcu edildi, şu anda 4 vatandaşımız hastanelerde. Birisi Sakaryamızda yoğun bakımdaydı onun durumu iyiye gidiyor birisi İstanbulda diğerleri de gene Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normal serviste tedavileri devam ediyor. Onları ziyaretler yapıyoruz hem de diğer ailelere bütün ilgili birimlerimiz Büyükşehir Belediyemiz, Kızılayımız, psikososyal ekiplerimiz a dan z ye bütün destekleri veriyorlar

